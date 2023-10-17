Палестина планирует начать свою кампанию отбора к ЧМ-2026 в Азиатской конфедерации футбола. Первый матч выездной матч отбора со сборной Ливана состоится 16 ноября и будет сыгран в ОАЭ. В то же время первый домашний матч сборной Палестины спустя пять дней состоится в Алжире. Об этом информирует официальный сайт местной Федерации футбола.

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Сообщается, что Алжирская федерация позволила сборной Палестине проводить на своей территории как официальные, так и неофициальные матчи. Помимо этого она оплатит все расходы – транспорт и проживание – связанные с пребыванием сборной Палестины в Алжире.

После нападения на Израиль, совершенного палестинской террористической группировкой ХАМАС 7 октября, в результате которого погибло более 1400 человек, сектор Газа стал объектом ответных воздушных ударов.

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