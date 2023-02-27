Сьон, за который выступает Марио Балотелли, играет ужасно. В последний раз они побеждали в официальном матче в середине октября, поэтому сейчас идут предпоследними (9 из 10) в турнирной таблице Суперлиги. На неудачные результаты клуб отреагировал неожиданно.

Митьюлланд отметился одним из самых курьезных автоголов в истории футбола

Главного тренера Фабио Челестини отправили в недельный отпуск вместо увольнения. Его обязанности взял на себя президент Кристиан Константин. Он и будет на скамейке для запасных в ближайших матчах, сообщает пресс-служба клуба.

Константин стал главой Сьона в 2003 году и с тех пор сменил 40 тренеров. Ранее он периодически уже тренировал коллектив, а последний раз это было весной 2021 года.

Президент достаточно известен в мире футбола из-за своих неординарных и скандальных поступков. В 2017-м он избил репортера , а в 2020-м громко уволил сразу 9 футболистов, отказавшихся соглашаться на снижение зарплаты после начала пандемии.