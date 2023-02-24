Первый матч в Лиссабоне между Митьюлландом и Спортингом завершился вничью 1:1, и мало кто мог предположить, что ответная встреча в Дании получится для португальской команды настолько простой.

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В Хернинге "львы" одолели датчан со счётом 4:0, и четвертый гол в этой встрече стал настоящим хитом. Центральный защитник хозяев Стефан Гартенманн закатил мяч в собственные ворота в моменте, когда соперник оказал на него незначительный прессинг. Гартенманн просто не мог поверить, что вратарь Митьюлланда покинул свою зону ответственности.

Этот автогол уже пополнил ряды самых курьёзных голов в свои ворота в истории футбола.