Митьюлланд отметился одним из самых курьёзных автоголов в истории футбола
На 85-й минуте центральный защитник Митьюлланда Стефан Гартенманн закатил мяч в собственные ворота.
Первый матч в Лиссабоне между Митьюлландом и Спортингом завершился вничью 1:1, и мало кто мог предположить, что ответная встреча в Дании получится для португальской команды настолько простой.
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В Хернинге "львы" одолели датчан со счётом 4:0, и четвертый гол в этой встрече стал настоящим хитом. Центральный защитник хозяев Стефан Гартенманн закатил мяч в собственные ворота в моменте, когда соперник оказал на него незначительный прессинг. Гартенманн просто не мог поверить, что вратарь Митьюлланда покинул свою зону ответственности.
Этот автогол уже пополнил ряды самых курьёзных голов в свои ворота в истории футбола.