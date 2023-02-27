Сьйон, за який виступає Маріо Балотеллі, грає жахливо. Востаннє вони перемагали в офіційному матчі у середині жовтня, тому зараз йдуть передостанніми (9 з 10) у турнірній таблиці Суперліги. На невдалі результати клуб відреагував неочікувано.

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Головного тренера Фабіо Челестіні відправили у тижневу відпустку замість звільнення. Його обов'язки на себе взяв президент Крістіан Константін. Він і буде на лаві для запасних у найближчих матчах, повідомляє прес-служба клубу.

Константін став очільником Сьйона у 2003 році й відтоді змінив аж 40 тренерів. Раніше він періодично вже тренував колектив, а востаннє це було навесні 2021 року.

Президент є доволі відомим у світі футболу через свої неординарні і скандальні вчинки. У 2017-му він побив репортера, а у 2020-му гучно звільнив одразу 9 футболістів, які відмовились погоджуватись на зниження зарплатні після початку пандемії.