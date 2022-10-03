Руководство Вулверхэмптона уволило главного тренера команды Бруну Лаже, и теперь ищет ему замену.

Селтик после Шахтера потерпел поражение в чемпионате Шотландии – "кельтам" не хватило одного дня до красивой даты

Как сообщает The Scotsman, ссылаясь на The Telegraph, "волки" хотели бы пригласить главного тренера Селтика Ангелоса Постекоглу, и кандидатура австралийца обсуждалась как один из вариантов. Однако боссы "вулвз" сомневаются в возможности переманить этого специалиста из Паркхеда на Молинью посреди сезона.

Постекоглу впечатлил руководителей Вулверхэмптона своим смелым атакующим футболом, принесшим Селтику титул чемпиона шотландской Премьер-лиги в его первый сезон в должности главного тренера.

Сейчас Селтик лидирует в чемпионате Шотландии, опережая Рейнджерс на два очка. Также "кельты" сражаются с Реалом, Шахтером и РБ Лейпциг за выход из группы в Лиге чемпионов. Вулверхэмптон, в свою очередь, находится в зоне вылета турнирной таблицы АПЛ.

Сообщается, что в услугах Постекоглу будет заинтересован и Лестер, если главный тренер "лис" также будет уволен во время сезона.

Петраков має піти – ставка на результат не зіграла, рівень футболу падає, істерична родзинка приїлася