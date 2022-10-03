Керівництво Вулверхемптона звільнило головного тренера команди Бруну Лаже, і тепер шукає йому заміну.

Селтік після Шахтаря зазнав поразки в чемпіонаті Шотландії – "кельтам" не вистачило одного дня до красивої дати

Як повідомляє The Scotsman, посилаючись на The Telegraph, "вовки" хотіли б запросити головного тренера Селтіка Ангелоса Постекоглу, і кандидатура австралійця обговорювалась як один з варіантів. Проте боси "вулвз" сумніваються у можливості переманити цього спеціаліста з Паркхеда на Молінью посеред сезону.

Постекоглу вразив керівників Вулверхемптона своїм сміливим атакувальним футболом, який приніс його Селтіку титул чемпіона шотландської Прем'єр-ліги у його перший сезон на посаді головного тренера.

Зараз Селтік лідирує у чемпіонаті Шотландії, випереджаючи Рейнджерс на два очки. Також "кельти" борються з Реалом, Шахтарем та РБ Лейпциг за вихід із групи у Лізі чемпіонів. Вулверхемптон, у свою чергу, перебуває у зоні вильоту турнірної таблиці АПЛ.

Повідомляється, що у послугах Постекоглу також буде зацікавлений Лестер, якщо головного тренера "лисиць" також буде звільнено під час сезону.

Петраков має піти – ставка на результат не зіграла, рівень футболу падає, істерична родзинка приїлася