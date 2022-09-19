Шотландия, 8 тур

Сент-Миррен – Селтик – 2:0

Голы: О'Хара, 43, Аюнга, 53

Действующие чемпионы и лидеры тамошнего первенства неожиданно уступили на поле Сент-Миррена, пропустив два гола после фланговых подач. Таким образом завершилась беспроигрышная серия Селтика в рамках чемпионата Шотландии, которая длилась 364 дня. Предыдущее поражение "кельтов" датировано 18 сентября 2021-го – тогда также на выезде уступили Ливингстону.

Звезда Селтика назвал проблему, помешавшую шотландцам победить Шахтер

Заметим, что до старта Лиги чемпионов Селтик выиграл все матчи на внутренней арене, а после этого еще не побеждал. Шотландцы уступили Реалу и сыграли вничью с Шахтером в ЛЧ, а теперь проиграли Сент-Миррену.