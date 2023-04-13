Джиральди был уволен спустя полгода после подписания контракта с Ноттингем Форест. Об этом информирует официальный сайт "лесников".

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Итальянский специалист присоединился к клубу в октябре после того, как летом Форест подписал рекордные для Великобритании 22 новичков. С января команда выиграла только один матч в чемпионате.

Ноттингем Форест подтвердил, что достиг с Джиральди мирного соглашения по поводу расставания.

На прошлой неделе владелец клуба Эвангелос Маринакис сказал, что результаты команды должны быть немедленно улучшены под руководством наставника Стива Купера.

После поражения от Астон Виллы в минувшую субботу (0:2) Ноттингем Форест опустился в зону вылета.

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