В рамках субботней программы 30-го тура АПЛ было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2022/23, 30-й тур

Тоттенхэм – Брайтон – 2:1

Голы: Сон, 10, Кейн, 79 – Данк, 34

Лестер – Борнмут – 0:1

Голы: Биллинг, 40

Фулхэм – Вест Хэм – 0:1

Голы: Г. Рид, 23 (автогол)

Астон Вилла – Ноттингем – 2:0

Голы: Траоре, 48, Уоткинс, 90+5

Брентфорд – Ньюкасл – 1:2

Голы: Тоуни, 45+1 (пен) – Жоэлинтон, 54, Исак, 66

Нереализованный пенальти: Тоуни, 30 (Брентфорд)

СМИ прогнозировали появление Забарного в основе на выездной матч против Лестера, однако Илья снова остался в запасе. Обидно, ведь до перерыва "лисы" почти не угрожали обороне Борнмута. "Вишенки" же доминировали, а особенно выделялся Биллинг.

На старте встречи он прямым ударом со стандарта попал в крестовину, а на 40-й минуте Фил забил мощным выстрелом с линии штрафной. 0:1!

Во втором тайме Лестер добавил в активности, но не в остроте. Борнмут же упустил 4-5 явных голевых возможностей – "вишенки" наиграли на 2,26 ожидаемых голов. Добить соперника так и не удалось, поэтому финальный свисток зафиксировал минимальную победу команды Забарного. Илья на поле так и не вышел, однако покинул зону вылета.

Тоттенхэм в родных стенах принимал Брайтон, пытаясь прервать 2-матчевую безвыигрышную серию. Хозяева так завелись, что открыли счет на 10-й минуте – это Сон эффектным ударом из-за пределов штрафной попал в дальнюю девятку!

Кореец забил 100-й гол в АПЛ и стал первым футболистом из Азии, которому это удалось.

Впрочем, в дальнейшем игру диктовали подопечные Де Дзерби. На 17-й минуте Митома даже забил в ответ, однако взятие ворот не засчитали из-за офсайда. На 26-й Кайседо попал в штангу, а на 34-й Брайтон таки сравнял счет – Данк замкнул подачу с углового на дальнюю штангу, отличившись в своем 200-м матче в АПЛ.

Первый тайм завершился с ничейным счетом, а на старте второго Брайтону отменили ещё один гол! И снова из-за игры рукой. После этого эмоции команд закипели, что вылилось в удаление обоих главных тренеров – и хуже от данного факта стало гостям. Тоттенхэм выровнял игру и обострял время от времени.

В конце концов, на 79-й минуте Кейн вывел лондонцев вперёд мощным ударом с линии штрафной. 2:1! Этот гол оказался роковым для Брайтона. Подопечные Роберто Де Дзерби потерпели поражение.

Очень интересный поединок состоялся в Брентфорде. В гости к "шмелям" приехал Ньюкасл, который начисто провалил стартовые 45 минут – чего только стоят два пенальти в пользу хозяев. Оба дали пробить Тоуни.

На 30-й Айвен не смог прошить голкипера, провалив свой первый 11-метровый за шесть лет (24 раза подряд форвард забивал), однако в компенсированное время он таки отличился. 1:0!

Впрочем, Ньюкасл смог перевернуть ход встречи. Всего за 12 минут в середине второго тайма "сороки" провели три гола – героями стали Жоэлинтон, Исак и Уилсон. Правда, гол Каллума не засчитали из-за офсайда, однако именно он ассистировал при втором взятии ворот.

Шокированный Брентфорд так и не спасся, поэтому финальный свисток зафиксировал победу гостей со счётом 1:2.

Астон Вилла принимала Ноттингем. Первый тайм оказался не очень богатым на моменты, однако бирмингемцы были значительно ближе к голу – в частности, на 25-й минуте Уоткинс пробивал с линии вратарской. "Форестеры" имели всего один удар в первом тайме.

Сразу после перерыва гости еще и пропустили в результате врывания Траоре на правый край штрафной. Бертран выполнил прострел, который выбил голкипер, выиграл подбор в этой же зоне и закрутил мяч в дальний угол.

После этого Ноттингем сделал попытку вернуться в матч, но и моментов возникало мало, и реализовать не удалось ни один – за что прилетело наказание на последних секундах. Уоткинс установил окончательный счет. 2:0!

Фулхэм в лондонском дерби на Крейвен Коттедж встречался с Вест Хэмом. Хозяева доминировали в первом тайме, нанеся полтора десятка ударов (против трех у соперника), держа мяч 70% игрового времени и почти ничего не позволив "молотобойцам" в атаке.

Впрочем, подопечные Дэвида Мойеса открыли счет благодаря автоголу – неудача на 23-й минуте постигла Хариссона Рида.

После перерыва Вест Хэм выровнял ход встречи и даже провел несколько опасных моментов под конец. Забить так и не удалось, однако и Фулхэм не отыгрался. "Хаммерс" отрываются от зоны вылета на три очка.

xG: странные циферки или лучшее, что у нас есть – сколько Мудрик имел на первый гол в АПЛ и как Малиновский ломает систему