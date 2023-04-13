Джиральді був звільнений через півроку після підписання контракту з Ноттінгем Форест. Про це інформує офіційний сайт "лісників".

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Італійський фахівець приєднався до клубу в жовтні після того, як влітку Форест підписав рекордні для Великої Британії 22 новачків. З січня команда виграла лише один матч у чемпіонаті.

Ноттінгем Форест підтвердив, що досяг із Джиральді мирної угоди стосовно розставання.

Минулого тижня власник клубу Евангелос Марінакіс сказав, що результати команди мають бути негайно поліпшені під керівництвом наставника Стіва Купера.

Після поразки від Астон Вілли минулої суботи (0:2) Ноттінгем Форест опустився в зону вильоту.

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