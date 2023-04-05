Ноттингем Форест не стал пополнять "кладбище тренеров" и увольнять Стива Купера с должности главного тренера. В то же время руководство "лесников" поставило перед Купером условие: результаты команды должны существенно улучшиться. Об этом информирует ВВС.

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Форест не выигрывал в восьми матчах подряд, что является самой длинной безвыигрышной серией клуба в элитном дивизионе. Купер возглавил команду в сентябре 2021-го и впервые с 1999 года вывел её в АПЛ. С лета прошлого года он подписал 29 игроков, потратив более 160 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт тренера действителен до 2025 года. После 29 туров АПЛ Ноттингем Форест находится вне зоны вылета, на 17 месте турнирной таблицы.

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