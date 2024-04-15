Благодаря апелляции Эвертону удалось смягчить свое первое наказание с 10 до шести штрафных очков за превышение установленного лимита убытков в течение трехлетнего периода, оканчивающего сезонном 2021/22. Когда Эвертон отчитался за сезон 2022/23, Премьер-Лига выдвинула новые обвинения, а независимая комиссия постановила снять с мерсисайдского клуба еще два очка.

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В понедельник, 15 апреля, мерсисайдский клуб решил оспорить снятие этих двух очков. Процесс рассмотрения апелляции должен быть завершен до 24 мая, спустя пять дней после завершения сезона Премьер-Лиги. Об этом информирует ВВС.

В настоящий момент команда Шона Дайча занимает 16-е место в таблице, находясь в двух очках над зоной вылета. Напомним, что в составе ливерпульской команды выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

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