Завдяки апеляції Евертону вдалося пом'якшити своє перше покарання з десяти до шести штрафних очок за перевищення встановленого ліміту збитків упродовж трирічного періоду, що закінчується сезоном 2021/22. Коли Евертон відзвітував за сезон 2022/23, Прем'єр-Ліга висунула нові звинувачення, а незалежна комісія постановила зняти з мерсисайдського клубу ще два очки.

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У понеділок, 15 квітня, мерсисайдський клуб вирішив оскаржити зняття цих двох очок. Процес розгляду апеляції має бути завершено до 24 травня, через п'ять днів після завершення сезону Прем'єр-Ліги. Про це інформує ВВС.

Наразі команда Шона Дайча посідає 16-те місце в таблиці, перебуваючи у двох очках над зоною вильоту. Нагадаємо, що в складі ліверпульської команди виступає український захисник Віталій Миколенко.

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