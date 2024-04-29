Мерсисайдцы уже планируют летнюю трансферную кампанию под Арне Слота, который заменит Юргена Клоппа.

Ливерпуль начал поиски центрбеков, чтобы усилить состав в летнее межсезонье, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Именно эту позицию клуб хочет закрыть в первую очередь.

Ливерпуль согласовал детали контракта с новым тренером

Сейчас менеджмент Ливерпуля отсеивает потенциальных новичков и составляет шорт-лист. В ближайшие недели список представят Арне Слоту для обсуждения. Клуб еще не объявил о назначении нового тренера.

У мерсисайдцев постоянно возникают дыры в центре обороны из-за травм. Незаменимый ван Дейк играл в паре с Конате, Матипом и Гомесом, а в этом сезоне вынужден был выходить молодой Кванса.

Ливерпуль борется за чемпионство перед уходом Клоппа, однако последние результаты сильно ухудшили перспективы в АПЛ. Скорее всего, Юрген попрощается с Анфилдом только с Кубком лиги.