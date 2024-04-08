АПЛ выписала "ирискам" новый штраф на 2 очка из-за нарушения правил прибыльности и устойчивого развития (PSR), информирует The Athletic. Вскоре последовало официальное подтверждение. Команда Миколенко опустилась на 16-ю строчку и имеет всего 2 пункта запаса над зоной вылета.

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Эвертон опубликовал финансовый отчет за прошлый сезон, который выявил убытков на 89,1 млн фунтов. "Потолок" АПЛ предусматривает максимум 105 млн фунтов за три сезона. Общий долг Эвертона составляет 330,6 млн фунтов, но руководство апеллирует к последствиям пандемии COVID-19, войны в Украине и затратам на строительство нового стадиона.

Для клуба это уже второй штраф в нынешней кампании. Первый составлял 10 очков, но после апелляции его уменьшили до 6. Эвертон имеет право обжаловать и это решение в течение 7 дней. Также АПЛ наказывала Ноттингем Форест на 4 пункта. Под подозрение подпадают еще Манчестер Сити и Челси.

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