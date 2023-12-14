Хван связал своё будущее с "волками". В четверг, 14 декабря, главный тренер команды Гэри О'Нил подтвердил, что кореец продлил контракт с клубом до лета 2028 года – предыдущее соглашение нападающего действовало до лета 2026 года.

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"Я рад за него, он очень много работал. Он отдал всего себя мне, тренерскому штабу и партнёрам по команде с тех пор, как я здесь нахожусь. Он забил несколько важных мячей, и я рад, что клуб "забронировал" его на более долгий срок. Отличный парень. Вчера он пришёл искать меня и моих помощников, чтобы поблагодарить нас за тяжелую работу, которую мы с ним проделали, и которая помогла ему заработать новый контракт. Это многое говорит о том, какой он человек", – отметил тренер.

Хван является лучшим бомбардиром "вулвз" в этом сезоне. Он забил 9 мячей во всех турнирах, 8 из них – в АПЛ. Тем самым кореец участвует в гонке бомбардиров, он является пятым лучшим бомбардиром АПЛ на данный момент, уступая лишь Холанду (Манчестер Сити), Салаху (Ливерпуль), Сону (Тоттенхэм) и Боуэну (Вест Хэм).

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