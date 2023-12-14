Хван пов'язав своє майбутнє з "вовками". У четвер, 14 грудня, головний тренер команди Гері О'Ніл підтвердив, що кореєць продовжив контракт із клубом до літа 2028 року – попередня угода нападника діяла до літа 2026 року.

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"Я радий за нього, він дуже багато працював. Він віддав усього себе мені, тренерському штабу і партнерам по команді відтоді, як я тут перебуваю. Він забив кілька важливих м'ячів, і я радий, що клуб "забронював" його на довший термін. Чудовий хлопець. Учора він прийшов шукати мене і моїх помічників, щоб подякувати нам за важку роботу, яку ми з ним виконали, і яка допомогла йому заробити новий контракт. Це багато говорить про те, яка він людина", – зазначив тренер.

Хван є найкращим бомбардиром "вулвз" у цьому сезоні. Він забив 9 м'ячів у всіх турнірах, 8 із них – в АПЛ. Тим самим кореєць конкурує за звання найкращого бомбардира, він є п'ятим найкращим бомбардиром АПЛ наразі, поступаючись лише Холанду (Манчестер Сіті), Салаху (Ліверпуль), Сону (Тоттенхем) та Боуену (Вест Хем).

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