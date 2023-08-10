Астон Вилла в своем твиттере сообщила, что Буэндия получил серьезную травму связок колена. Сроки восстановления аргентинца пока неизвестны, ведь его ожидает обследование.

Тоттенхэм согласился продать Кейна в Баварию – The Athletic раскрыл условия самого ожидаемого трансфера лета

Однако "вилланы" уже имеют замену для Эмилиано. Николо Дзаньоло может присоединиться к Астон Вилле – сейчас ведутся переговоры с Галатасараем по аренде итальянца с возможностью выкупа за 30 млн евро.

В прошлом сезоне Буэндия сыграл в 41 матче за Астон Виллу во всех соревнованиях, в которых отметился 5 голами и 3 ассистами. Дзаньоло первую часть прошлого сезона провел в Роме (17 матчей, 2 гола и 3 ассиста), после чего перешел в Галатасарай (11 матчей, 5 голов и 2 результативные передачи).

Арсенал виграв Суперкубок Англії в серії пенальті з Ман Сіті – порятунок на 90+11, Зінченко нажив серйозного конкурента

Aston Villa can confirm Emi Buendía has suffered a significant knee ligament injury. — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 10, 2023