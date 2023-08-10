Астон Вілла у своєму твіттері повідомила, що Буендія зазнав серйозної травми зв'язок коліна. Терміни відновлення аргентинця наразі невідомі, адже на нього очікує обстеження.

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Проте "віллани" вже мають заміну для Еміліано. Ніколо Дзаньйоло може приєднатись до Астон Вілли – наразі тривають переговори з Галатасараєм щодо оренди італійця з можливістю викупу за 30 млн євро.

У минулому сезоні Буендія зіграв у 41 матчі за Астон Віллу в усіх змаганнях, в яких відзначився 5 голами та 3 асистами. Дзаньйоло першу частину минулого сезону провів у Ромі (17 матчів, 2 голи та 3 асисти), після чого перейшов у Галатасарай (11 матчів, 5 голів та 2 результативні передачі).

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Aston Villa can confirm Emi Buendía has suffered a significant knee ligament injury. — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 10, 2023