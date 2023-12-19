Ноттингем Форест уволил Стива Купера с поста главного тренера. Это вторая отставка в АПЛ 2023/24.

Домашнее поражение от Тоттенхэма (0:2) стало для руководства Ноттингем Форест последней каплей. Боссы "лесников" решили уволить Стива Купера с поста главного тренера, информирует официальный сайт клуба. Специалист продержался на своём посту более двух лет – с сентября 2021 года.

Клуб АПЛ уволил спортивного директора спустя полгода после назначения

Всё это время Купер был вынужден мириться с постоянной текучкой кадров в команде. За последний сезон состав Ноттингем Форест изменился до неузнаваемости – прошедшим летом клуб подписал рекордное для Англии количество новичков в течение одного окна (22). В целом "лесники" потратили на новых игроков более 317 млн евро за последние два сезона.

Увольнение Купера стало лишь вторым в АПЛ с начала сезона. Ранее Шеффилд Юнайтед расстался с Полом Хекингботтомом.

После 17 туров в чемпионате Англии Форест занимает 17-е место в турнирной таблице. Согласно Sky Sports, на пост наставник Форест претендуют Нуну Эшпириту Санту, Хулен Лопетеги и Оливер Гласнер.

Тоттенхэм с рекордным юбилеем АПЛ победил Ноттингем и догнал Ман Сити – Ришарлисон "восстал из мертвых"