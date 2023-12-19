Ноттінгем Форест звільнив Стіва Купера з посади головного тренера. Це друга відставка в АПЛ 2023/24.

Домашня поразка від Тоттенхема (0:2) стала для керівництва Ноттінгем Форест останньою краплею. Боси "лісників" вирішили звільнити Стіва Купера з посади головного тренера, інформує офіційний сайт клубу. Фахівець протримався на своїй посаді понад два роки – з вересня 2021-го.

Клуб АПЛ звільнив спортивного директора через півроку після призначення

Весь цей час Купер був змушений миритися з постійною плинністю кадрів у команді. За останній сезон склад Ноттінгем Форест змінився до невпізнання – минулого літа клуб підписав рекордну для Англії кількість новачків у одне вікно (22). Загалом "лісники" витратили на нових гравців понад 317 млн євро за останні два сезони.

Звільнення Купера стало лише другим в АПЛ з початку сезону. Раніше Шеффілд Юнайтед розпрощався з Полом Хекінгботтомом.

Після 17 турів у чемпіонаті Англії Форест посідає 17-те місце в турнірній таблиці. Згідно зі Sky Sports, на посаду наставника Форест претендують Нуну Ешпіріту Санту, Хулен Лопетегі та Олівер Гласнер.

Тоттенхем з рекордним ювілеєм АПЛ переміг Ноттінгем і наздогнав Ман Сіті – Рішарлісон "повстав з мертвих"