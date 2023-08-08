"Вулвз" и Хулен Лопетеги достигли обоюдного согласия о расторжении контракта, информирует официальный сайт клуба. Это решение положило конец девятимесячной работе испанца на посту главного тренера Вулверхэмптона.

Экс-тренер Забарного готов возглавить конкурента Борнмута в битве за выживание

Лопетеги присоединился к "вулвз" в ноябре и помог команде сохранить прописку в элитном дивизионе. Однако тренер был недоволен тем, что руководство клуба не сдержало обещание по усилению состава. Напротив, летом команду покинули её лидеры: Рубен Невеш, Натан Коллинз, Коннор Коди, Адама Траоре и Рауль Хименес.

По информации ВВС, главным претендентом на пост наставника Вулверхэмптона считается Гэри О'Нил, который в прошлом сезоне АПЛ также спас Борнмут от вылета.

Чемпионат Англии сезона 2023/24 стартует в пятницу, 11 августа, матчем Бёрнли – Манчестер Сити. "Вулвз" сыграют в рамках первого тура в понедельник, 14 августа, в выездной встрече с Манчестер Юнайтед.

10 найдорожчих захисників світу: провали МЮ та Челсі, джекпот Ліверпуля, новий рекорд Гвардіоли