Лопетеги готов покинуть пост главного тренера "Вулвз" за несколько дней до старта чемпионата Англии, и клуб в спешном порядке ищет ему замену. Как информирует ВВС, в настоящее время руководство "волков" общается с экс-наставником Борнмута Гэри О'Нилом.

Клуб АПЛ рискует потерять тренера за несколько дней до старта сезона – все из-за жалкой трансферной кампании

В прошлом сезоне О'Нил обеспечил Борнмуту сохранение прописки в АПЛ (15-е место), но это не уберегло его от увольнения – летом "вишни" пригласили испанского специалиста Андони Ираолу, который привёл Райо Вальекано к 11-му месту в чемпионате Испании.

Вулверхэмптон в рамках первого тура АПЛ сыграет 14 августа с Манчестер Юнайтед. К тому моменту времени клуб хочет определиться с позицией главного тренера.

Летом Вулверхэмптон покинули такие игроки, как Рубен Невеш, Натан Коллинз, Коннор Коди, Адама Траоре и Рауль Хименес.

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