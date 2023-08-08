"Вулвз" і Хулен Лопетегі досягли обопільної згоди про розірвання контракту, інформує офіційний сайт клубу. Це рішення поклало кінець дев'ятимісячній роботі іспанця на посаді головного тренера Вулверхемптона.

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Лопетегі приєднався до "вулвз" у листопаді та допоміг команді зберегти прописку в елітному дивізіоні. Однак тренер був незадоволений тим, що керівництво клубу не дотримало обіцянки щодо посилення складу. Навпаки, влітку команду покинули її лідери: Рубен Невеш, Натан Коллінз, Коннор Коді, Адама Траоре і Рауль Хіменес.

За інформацією ВВС, головним претендентом на посаду наставника Вулверхемптона вважається Гері О'Ніл, який у минулому сезоні АПЛ також врятував Борнмут від вильоту.

Чемпіонат Англії сезону 2023/24 стартує в п'ятницю, 11 серпня, матчем Бернлі – Манчестер Сіті. "Вулвз" зіграють в рамках першого туру в понеділок, 14 серпня, у виїзній зустрічі з Манчестер Юнайтед.

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