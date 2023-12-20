"Красные" уволили Стива Купера, который возглавлял команду с сентября 2021 года. Руководство команды довольно быстро нашло ему замену.

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Как сообщает клубная пресс-служба, Нуну Эшпириту Санту стал главным тренером Ноттингем Форест. Португальский специалист подписал контракт сроком на два с половиной года. Уже в матче против Борнмута, который запланирован на 23 декабря, Эшпириту Санту дебютирует на тренерской скамье команды. Португальский специалист хорошо знает АПЛ, поскольку работал в прошлом с Тоттенхэмом и Вулверхэмптоном.

Ноттингем Форест сейчас находится на 17 месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 14 баллов. От зоны вылета "красные" оторвались на пять очков.

Напомним, что 49-летний португалец работал в Саудовской Аравии с Аль-Иттихадом. Впрочем, Санту потерял свою работу из-за конфликта с Каримом Бензема.

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