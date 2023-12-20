"Червоні" звільнили Стіва Купера, який очолював команду з вересня 2021 року. Керівництво команди досить швидко знайшло йому заміну.

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Як повідомляє клубна прес-служба, Нуну Ешпіріту Санту став головним тренером Ноттінгем Форест. Португальський фахівець підписав контракт терміном на два з половиною роки. Вже у матчі проти Борнмута, який заплановано на 23 грудня, Ешпіріту Санту дебютує на тренерській лаві команди. Португальський фахівець добре знає АПЛ, оскільки працював в минулому з Тоттенхемом та Вулверхемптоном.

Ноттінгем Форест наразі перебуває на 17 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 14 балів. Від зони вильоту "червоні" відірвалися на п'ять очок.

Нагадаємо, що 49-річний португалець працював у Саудівській Аравії з Аль-Іттіхадом. Утім, Санту втратив свою роботу через конфлікт з Карімом Бензема.

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