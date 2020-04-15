toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Клозе станет ассистентом Флика в первой команде Баварии

17:23 11 Читати українською
Клозе станет ассистентом Флика в первой команде Баварии
Флик и Клозе в сборной Германии / Bild

Бывший форвард мюнхенцев и сборной Германии будет работать с основной командой.

Мирослав Клозе согласился стать ассистентом Ханса-Дитера Флика, который недавно продлил контракт с клубом до лета 2023 года. Чемпион мира-2014 войдет в тренерский штаб первой команды Баварии со следующего сезона, сообщает Sport Bild.

Клозе играл под руководством Флика в сборной Германии (тот был ассистентом Йоахима Лёва), а теперь будет набираться у него тренерского опыта. Теперь все в руках спортивного директора Хасана Салихамиджича, который должен дать "зеленый свет" на переход 41-летнего Миро в первую команду.

К слову, сейчас Клозе работает в Баварии U-17.

Футбол – як у Гвардіоли, атмосфера – як у Хайнкеса. Флік зробив Баварію найсильнішою командою Європи

blog_ava
Трагедія Хіллсборо: брат Джеррарда та ще 95 загиблих, або Ганьба британського правосуддя – роковини знаменитого матчу
08:00
279
Теги
Бавария Бавария Германия Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик Мирослав Клозе Мирослав Клозе
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
23
час
:
54
мин
МФК Металлург
18:00
Горняк-Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук