Клозе станет ассистентом Флика в первой команде Баварии

Бывший форвард мюнхенцев и сборной Германии будет работать с основной командой.

Мирослав Клозе согласился стать ассистентом Ханса-Дитера Флика, который недавно продлил контракт с клубом до лета 2023 года. Чемпион мира-2014 войдет в тренерский штаб первой команды Баварии со следующего сезона, сообщает Sport Bild.

Клозе играл под руководством Флика в сборной Германии (тот был ассистентом Йоахима Лёва), а теперь будет набираться у него тренерского опыта. Теперь все в руках спортивного директора Хасана Салихамиджича, который должен дать "зеленый свет" на переход 41-летнего Миро в первую команду.

К слову, сейчас Клозе работает в Баварии U-17.

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