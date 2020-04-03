Бавария официально подписала полноценный контракт с Фликом

Бавария решила сделать ставку на Ганса-Дитера Флика, который возглавил команду по ходу сезона.

Действующие чемпионы Германии на своем официальном сайте объявили о подписании долгосрочного контракта с наставником.

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Новое соглашение Флика рассчитано до 30 июня 2023 года. Немецкий специалист был помощником Нико Ковача, и возглавил команду после увольнения хорвата в ноябре прошлого года. Смена тренера явно помогла Баварии – мюнхенцы вернули себе первую строчку Бундеслиги и почти гарантировали выход в 1/4 Лиги чемпионов, одолев Челси 3:0 в гостевом матче 1/8 финала.

К слову, успехи Флика на тренерском мостике Баварии привлекли внимание других европейских клубов (в частности, английских), но теперь 55-летний специалист может полностью сосредоточиться на работе в Мюнхене.

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