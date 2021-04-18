42-летний специалист решил покинуть Альянц-Арену летом, сообщает Bild.

Нойер похвалил Флика за разговор об уходе из Баварии

Клозе уйдет из команды вместе с главным тренером Хансом-Дитером Фликом. Молодой специалист тоже побил горшки со спортивным директором мюнхенцев Хасаном Салихамиджичем и не намерен продолжать работу в клубе. Вероятно, Клозе пополнит штаб Флика по новому месту работы. Фамилия руководителя Баварии фигурирует в списке преемников Йоахима Лёва в Бундестим.

К слову, Мирослав Клозе в 2018-2020 гг. работал с командой U-17 Баварии, а в мае прошлого года пополнил список помощников Флика.

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