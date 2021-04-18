Асистент головного тренера мюнхенської Баварії Мірослав Клозе виявився командним гравцем і на тренерській ниві.

42-річний фахівець вирішив покинути Альянц-Арену влітку, повідомляє Bild.

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Клозе піде з команди разом із головним тренером Гансом-Дітером Фліком. Молодий фахівець теж побив горщики зі спортивним директором мюнхенців Хасаном Саліхаміджічем і не має наміру продовжувати роботу в клубі. Ймовірно, Клозе поповнить штаб Фліка за новим місцем роботи. Прізвище керманича Баварії фігурує у списку спадкоємців Йоахіма Льова в Бундестім.

До слова, Мірослав Клозе у 2018-2020 рр. працював із командою U-17 Баварії, а торік у травні поповнив список помічників Фліка.

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