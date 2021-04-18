"Эта история была эмоциональной для всех нас. Мы одолели все трудности как команда, мы вместе прекрасно и успешно провели время.

Мюллер отреагировал на близкий уход Флика из Баварии

Разговор Ханси с командой после матча был очень важен. Перед публичным объявлением было важно узнать, что именно он решил. Особенно после такой встречи. Это признак того, что у нас очень хорошие отношения", – цитирует Нойера kicker.

Напомним, что Ханс-Дитер Флик объявил о желании уйти из Баварии по окончании сезона после победы над Вольфсбургом (3:2) в субботу. Он возглавил мюнхенцев в ноябре 2019-го и уже завоевал с "ротен" 6 трофеев. Фамилию специалиста связывают с работой в сборной Германии.

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