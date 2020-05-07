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Клозе официально стал тренером Баварии

16:30 174 Читати українською
Клозе официально стал тренером Баварии
Мирослав Клозе / фото: Бавария

Бывший форвард Баварии и сборной Германии Мирослав Клозе будет работать с основной командой мюнхенцев.

Чемпион мира-2014 войдет в тренерский штаб первой команды Баварии со следующего сезона. Клозе будет помощником главного тренера команды Ханса-Дитера Флика. Контракт, который вступит в силу 1 июля 2020 года, рассчитан до конца июня 2021, сообщает пресс-служба Баварии.

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"Это просто замечательную, очень жду этого испытания. Мы с Ханси Фликом хорошо знаем друг друга еще со сборной Германии. Мы доверяем друг другу как специалисты и как личности. Для меня это следующий шаг в моей карьере тренера. Я надеюсь, что со своим опытом могу сделать важный вклад в то, чтобы Бавария достигала поставленных целей", – сказал Клозе.

К слову, ранее Клозе работал в Баварии U-17. Кроме того, легендарный нападающий провел в мюнхенской команде четыре года в статусе игрока, забив 53 гола в 153 матчах.

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Теги
Германия Главное Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик Мирослав Клозе Мирослав Клозе Бавария Бавария
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