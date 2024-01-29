Нещодавно наставник мерсисайдців оголосив, що після завершення сезону залишить команду. Юрген Клопп поясним своє рішення тим, що йому потрібно зробити паузу.

Результативна перемога Клоппа у відеоогляді матчу Ліверпуль – Норвіч – 5:2

Як інформує Ole, уругвайський журналіст, пояснюючи рішення німецького фахівця, сказав, що у Клоппа діагностовано рак підшлункової залози. Він переплутав наставника Ліверпуля зі Свеном-Йораном Еріксоном, який зізнався, що тривалий час бореться з жахливою хворобою. Юрген Клопп лише підтримав колишнього тренера збірної Англії і запропонував відвідати матч мерсисайдців.

Нагадаємо, що наразі Ліверпуль перебуває на першій сходинці в турнірній таблиці АПЛ, маючи 48 балів. Манчестер Сіті відстає на п'ять очок.

Сумний день для Ліверпуля, або Порожнеча, яку неможливо заповнити: що залишить Юрген Клопп після сенсаційного відходу