Клоппу приписали невиліковну хворобу – тренера Ліверпуля переплутали з легендарним наставником
На уругвайському телебаченні припустилися жахливої помилки щодо тренера Ліверпуля Юргена Клоппа.
Нещодавно наставник мерсисайдців оголосив, що після завершення сезону залишить команду. Юрген Клопп поясним своє рішення тим, що йому потрібно зробити паузу.
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Як інформує Ole, уругвайський журналіст, пояснюючи рішення німецького фахівця, сказав, що у Клоппа діагностовано рак підшлункової залози. Він переплутав наставника Ліверпуля зі Свеном-Йораном Еріксоном, який зізнався, що тривалий час бореться з жахливою хворобою. Юрген Клопп лише підтримав колишнього тренера збірної Англії і запропонував відвідати матч мерсисайдців.
Нагадаємо, що наразі Ліверпуль перебуває на першій сходинці в турнірній таблиці АПЛ, маючи 48 балів. Манчестер Сіті відстає на п'ять очок.
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