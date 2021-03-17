Юрген Клопп уже знает, чем будет заниматься после завершения контракта с Ливерпулем.

Немецкий специалист точно не будет спешить с поиском нового места работы.

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"Когда я завершу с Ливерпулем, то мне однозначно понадобится год отдыха. Никому не нужно мне звонить ни через 4 месяца, ни через 6. Мне все равно, кто будет пытаться. Будет год отдыха!" – цитирует Клоппа Sport Buzzer.

Напомним, что контракт немца с Ливерпулем рассчитан до лета 2024 года. Сезон 2020/21 складывается для "красных" крайне трудно, однако никаких слухов об отставке тренера нет.

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