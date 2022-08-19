"Это была явно не самая лучшая неделя для Юнайтед после игры с Брентфордом. В такие моменты мы забываем, насколько силен Брентфорд. Все было настолько плохо, что я поехал домой после просмотра первого тайма на тренировочной базе. Я слушал talkSPORT, на котором как раз выступал Габи .

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Помню, в мой первый сезон с Ливерпулем его команда проиграла нам со счетом 6:0. Тогда Агбонлахор не выглядел ментальным монстром на поле, а сейчас рассказывает такое о Манчестер Юнайтед в своем шоу. Я был близок к тому, чтобы позвонить и сказать ему: "Ты совсем забыл, каким сам был игроком".

И если бывшие игроки уже такое позволяют себе, то можете себе представить, как обстоят дела во всем остальном. Вы должны спросить себя, как вы хотите реагировать в такой ситуации", – заявил Клопп на пресс-конференции.

️ "I listened to Gabby Agbonlahor, he lost against us 6-0 in my first year, I couldn't remember him as a mentality monster on the pitch."



Jurgen Klopp says he was close to calling in to TalkSport after hearing the post-match reaction to Man United's loss to Brentford pic.twitter.com/Q66pbIZEUH — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 19, 2022

Манчестер Юнайтед потерпел разгром от Брентфорда, пропустив 4 гола за 35 минут первого тайма