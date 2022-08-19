Клопп внезапно защитил МЮ от критики экс-звезды АПЛ: "Его команда проиграла нам 6:0, и тогда он не был монстром"
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп спустил на землю бывшего нападающего сборной Англии Габи Агбонлахора, любящего сыпать унижениями в адрес клубов АПЛ, в частности, Манчестер Юнайтед.
"Это была явно не самая лучшая неделя для Юнайтед после игры с Брентфордом. В такие моменты мы забываем, насколько силен Брентфорд. Все было настолько плохо, что я поехал домой после просмотра первого тайма на тренировочной базе. Я слушал talkSPORT, на котором как раз выступал Габи .
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Помню, в мой первый сезон с Ливерпулем его команда проиграла нам со счетом 6:0. Тогда Агбонлахор не выглядел ментальным монстром на поле, а сейчас рассказывает такое о Манчестер Юнайтед в своем шоу. Я был близок к тому, чтобы позвонить и сказать ему: "Ты совсем забыл, каким сам был игроком".
И если бывшие игроки уже такое позволяют себе, то можете себе представить, как обстоят дела во всем остальном. Вы должны спросить себя, как вы хотите реагировать в такой ситуации", – заявил Клопп на пресс-конференции.
Манчестер Юнайтед потерпел разгром от Брентфорда, пропустив 4 гола за 35 минут первого тайма