"Думаю, что именно Роналду – паршивая овца в раздевалке МЮ. Там много молодых игроков, с которыми он, вероятно, даже не разговаривает. Есть слухи, что он постоянно сидит один. Он и Фернандеш, видимо, сидят там, разговаривают на португальском и унижают других игроков.

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Я представляю, что там в раздевалке, насколько там токсично. Если бы я играл в Манчестер Юнайтед, то задумался: "Каждый раз, когда мы проигрываем, все должны говорить о Роналду". Избавьтесь от Роналду, пригласите в клуб молодых и свежих талантов", – заявил Агбонлахор в комментарии Football Insider.

Напомним, контракт 37-летнего португальца рассчитан на еще один сезон. Трансферное окно открыто до 1 сентября, а пока Роналду вынужден позориться с МЮ – поражения от Брайтона (1:2) и Брентфорда (0:4).

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