"Це був явно не найкращий тиждень для Юнайтед після гри з Брентфордом. У такі моменти ми забуваємо, наскільки сильний Брентфорд. Все було настільки погано, що я поїхав додому після перегляду першого тайму на тренувальній базі. Я слухав talkSPORT, на якому якраз виступав Габі.

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Пам'ятаю, у мій перший сезон з Ліверпулем його команда програла нам з рахунком 6:0. Тоді Агбонлахор не виглядав ментальним монстром на полі, а зараз розповідає таке про Манчестер Юнайтед у своєму шоу. Я був близький до того, щоб зателефонувати та сказати йому: "Ти зовсім забув, яким сам був гравцем".

І якщо колишні гравці вже таке дозволяють собі, то можете собі уявити, як справи у всьому іншому. Ви повинні спитати себе, як хочете реагувати в такій ситуації", – заявив Клопп на прес-конференції.

️ "I listened to Gabby Agbonlahor, he lost against us 6-0 in my first year, I couldn't remember him as a mentality monster on the pitch."



Jurgen Klopp says he was close to calling in to TalkSport after hearing the post-match reaction to Man United's loss to Brentford pic.twitter.com/Q66pbIZEUH — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 19, 2022

Манчестер Юнайтед зазнав розгрому від Брентфорда, пропустивши 4 голи за 35 хвилин першого тайм