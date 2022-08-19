Клопп раптово захистив МЮ від критики екс-зірки АПЛ: "Його команда програла нам 6:0, і тоді він не був монстром"
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп спустив на землю колишнього нападника збірної Англії Габі Агбонлахора, який любить сипати приниженнями на адресу клубів АПЛ, зокрема, Манчестер Юнайтед.
"Це був явно не найкращий тиждень для Юнайтед після гри з Брентфордом. У такі моменти ми забуваємо, наскільки сильний Брентфорд. Все було настільки погано, що я поїхав додому після перегляду першого тайму на тренувальній базі. Я слухав talkSPORT, на якому якраз виступав Габі.
"Роналду – паршива вівця в роздягальні МЮ": головний хейтер Кріша вимагає викинути його з команди
Пам'ятаю, у мій перший сезон з Ліверпулем його команда програла нам з рахунком 6:0. Тоді Агбонлахор не виглядав ментальним монстром на полі, а зараз розповідає таке про Манчестер Юнайтед у своєму шоу. Я був близький до того, щоб зателефонувати та сказати йому: "Ти зовсім забув, яким сам був гравцем".
І якщо колишні гравці вже таке дозволяють собі, то можете собі уявити, як справи у всьому іншому. Ви повинні спитати себе, як хочете реагувати в такій ситуації", – заявив Клопп на прес-конференції.
Манчестер Юнайтед зазнав розгрому від Брентфорда, пропустивши 4 голи за 35 хвилин першого тайм