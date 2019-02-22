Клопп: Теперь мы снова видим того Погба, которого Манчестер Юнайтед покупал у Ювентуса

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями накануне матча с Манчестер Юнайтед в 27-м туре АПЛ.

"У руководства манкунианцев нашлось решение, которое дало превосходный эффект. С тех пор, когда Уле Гуннар Сульшер оказался на посту главного тренера Манчестер Юнайтед, в клубе произошли масштабные изменения. Теперь мы снова видим в деле того Поля Погба, которого клуб покупал у Ювентуса.

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Очень сильно прибавил Эррера, который вернулся в основу. Андер сейчас демонстрирует свою лучшую игру. Просто невероятно, настолько он прибавил.

Никто не ставил под сомнение класс этих исполнителей и раньше, но сейчас у них получилось обрести былую уверенность. Иногда в футболе не обойтись без изменений, и часто смена рулевого помогает наладить ситуацию", – цитирует Клоппа ВВС.

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