toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Клопп: Теперь мы снова видим того Погба, которого Манчестер Юнайтед покупал у Ювентуса

21:26 7 Читати українською
Клопп: Теперь мы снова видим того Погба, которого Манчестер Юнайтед покупал у Ювентуса
Юрген Клопп / фото из соцсетей

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями накануне матча с Манчестер Юнайтед в 27-м туре АПЛ.

"У руководства манкунианцев нашлось решение, которое дало превосходный эффект. С тех пор, когда Уле Гуннар Сульшер оказался на посту главного тренера Манчестер Юнайтед, в клубе произошли масштабные изменения. Теперь мы снова видим в деле того Поля Погба, которого клуб покупал у Ювентуса.

Погба: Сульшер возглавил Манчестер Юнайтед, чтобы завоевывать титулы

Очень сильно прибавил Эррера, который вернулся в основу. Андер сейчас демонстрирует свою лучшую игру. Просто невероятно, настолько он прибавил.

Никто не ставил под сомнение класс этих исполнителей и раньше, но сейчас у них получилось обрести былую уверенность. Иногда в футболе не обойтись без изменений, и часто смена рулевого помогает наладить ситуацию", – цитирует Клоппа ВВС.

Класика Манчестер Юнайтед і Ліверпуля, Зінченко може знову покарати Саррі, Севільська вендета: топ-5 матчів євровікенду

Англия27 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: Воскресенье 24 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
до матча
1
дн
:
18
час
:
29
мин
Ливерпуль
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Юрген Клопп Юрген Клопп Манчестер Юнайтед - Ливерпуль Андер Эррера Андер Эррера Поль Погба Поль Погба
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
мин
Вест Хэм
21:45
Фулхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук