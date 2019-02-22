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Клопп: Тепер ми знову бачимо того Погба, якого Манчестер Юнайтед купував у Ювентуса

21:23 105 Читать на русском
Клопп: Тепер ми знову бачимо того Погба, якого Манчестер Юнайтед купував у Ювентуса
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями напередодні матчу з Манчестер Юнайтед у 27-му турі АПЛ.

"У керівництва манкуніанців знайшлося рішення, яке дало грандіозний ефект. З того часу, коли Уле Гуннар Сульшер опинився на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед, в клубі відбулися масштабні зміни. Тепер ми знову бачимо в справі того Поля Погба, якого клуб купував у Ювентуса.

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Дуже сильно додав Еррера, який повернувся в основу. Андер зараз демонструє свою найкращу гру. Просто неймовірно, настільки він додав.

Ніхто не ставив під сумнів клас цих виконавців і раніше, але зараз у них вийшло знайти колишню впевненість. Часом у футболі не обійтися без змін, і часто зміна керманича допомагає налагодити ситуацію", – цитує Клоппа ВВС.

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Манчестер Юнайтед - Ліверпуль: Неділя 24 лютого 2019

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