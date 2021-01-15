"Любая команда начинает матч с мыслью, что может его выиграть. Мы знаем, что можем обыграть кого угодно, где угодно, в любой момент. Поэтому, подходя к игре с ощущением, что, сыграв в свой лучший футбол, мы можем выиграть, приятно.

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Это тест, настоящая проверка того, какое на самом деле наше положение, так как Ливерпуль на Энфилде – одно из самых сложных испытаний.

Я скорее предпочту быть на вершине таблицы, чем догонять. Но сейчас мы претенденты, охотники, которые гонятся за чемпионами. Так происходит в течение долгого сезона, Ливерпуль – те, кого все хотят обыграть.

Дома они невероятны, поэтому мы должны быть скромными, должны бороться за каждый сантиметр поля. Любая мелочь может стать решающей в такой игре", – цитирует Сульшера Sky Sports.

После 17-ти туров АПЛ Ливерпуль расположился на второй строчке, отставая от Манчестер Юнайтед на три очка.

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