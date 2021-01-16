"Ми програли Саутгемптону в минулому турі, що абсолютно не входило в наші плани, але на наступний день ми поговорили, і хлопці проявили ініціативу в цій розмові. Зараз ми перебуваємо там, де хочемо бути. Ми знаємо, що повинні робити. Ми знаємо, що пішло не так. Ми хочемо змінитися.

Сульшер – про матч з Ліверпулем: Це буде справжній тест на становище Манчестер Юнайтед в АПЛ

Тепер ми повинні проявити себе на полі. Чесно кажучи, я з нетерпінням чекаю матчу з Манчестер Юнайтед. Я знаю, що Уле Гуннар Сульшер сказав, що зараз найкращий момент для матчу з Ліверпулем. Ну що ж, подивимося", – цитує Юргена Sky Sports.

До слова, Манчестер Юнайтед випереджає підопічних Клоппа на три пункти на вершині турнірної таблиці АПЛ перед очним протистоянням.

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