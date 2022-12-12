Нападающий Ливерпуля и сборной Колумбии Луис Диас получил серьёзную травму в матче с Арсеналом (2:3), который был сыгран в октябре в рамках 10 тура АПЛ. Изначальное сканирование показало, что он пропустит от 6 до 8 недель. Ожидалось, что в конце декабря он снова сможет выйти на поле.

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Однако на тренировочном сборе в ОАЭ Диас снова получил травму. Об этом информирует официальный сайт "красных".

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сказал, что изначально медицинский персонал клуба счел новую травму несерьёзной, и убрал игрока с тренировки в мерах предосторожности. Но уже на следующий день стало понятно, что повреждение серьезнее, чем предполагалось. Тренер назвал эту новость "настоящим ударом по лицу".

Колумбийская журналистка Пипе Сьерра сообщила, что Диас повредил боковую коллатеральную связку и может выбыть до марта. Тем самым игрок не будет доступен в 17 матчах своей команды во всех турнирах.

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