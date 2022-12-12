Нападник Ліверпуля та збірної Колумбії Луїс Діас отримав серйозну травму у матчі з Арсеналом (2:3), який був зіграний у жовтні в рамках 10 туру АПЛ. Початкове сканування показало, що він пропустить від 6 до 8 тижнів. Очікувалося, що наприкінці грудня він знову зможе вийти на поле.

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Проте на тренувальному зборі в ОАЕ Діас знову зазнав травми. Про це повідомляє офіційний сайт "червоних".

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп сказав, що спочатку медичний персонал клубу вважав нову травму несерйозною, і прибрав гравця з тренування, аби зайвий раз не ризикувати. Але вже наступного дня стало зрозуміло, що пошкодження серйозніше, ніж передбачалося. Тренер назвав цю новину "гучним ляпасом".

Колумбійська журналістка Піпе Сьєрра повідомила, що Діас пошкодив бічну колатеральну зв'язку і може вибути до березня. Тим самим гравець не буде доступний у 17 матчах своєї команди у всіх турнірах.

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