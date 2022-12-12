Чемпионат мира в Катаре запомнится не только сенсационными результатами и драмами последних минут. На трибунах – не менее горячо.

Хорватская модель Иванна Кнолль – абсолютная сенсация в мировых СМИ. Фаворитка почти всех болельщиков на ЧМ-2022. Модель, актриса и инфлюэнсер приобрела безумную популярность благодаря своему откровенному стилю. Несмотря на суровые катарские законы, ей удалось стать секс-символом Мундиаля. Но самое интересное, похоже, впереди.

"Люди спрашивают, как у меня дела в Дохе. Однако никто не поверит, насколько насыщены мои будни. Интервью, съемки, матчи, вечеринки. И так каждый день.

На поединке между Португалией и Уругваем меня окружили болельщики. Это было потрясающе. Интерес прессы растет. Не ожидала, что Пирс Морган позовет в свое шоу... Самые крупные издания планеты приезжали ко мне в гостиницу", – признается эффектная брюнетка.

Все начиналось с костюма с национальными символами и открытым декольте. На каждом последующем поединке одежды на Иванне становилось все меньше. И это, несмотря на неоднократные замечания правоохранителей и стюардов.

На матче Хорватия – Марокко модель покорила даже катарцев. В конце концов, местный бизнесмен Мохаммед Хасан Аль-Джефаири попытался оправдать земляков: "Они фотографируют не потому, что она им нравится. Напротив, это противоречит нашей культуре и традициям. Вам это подтвердит каждый катарец. Они делают это, чтобы осудить ее". Получилось неубедительно.

В четвертьфинале чемпионата мира Хорватия драматически обыграла Бразилию. Неймар, Модрич и Ко устроили шоу на поле, а горячая модель – на трибунах. Внимание к ней было настолько большим, что пришлось вмешаться стюардам. Они образовали живую цепь между Иванной и желающими сфотографироваться. Девушка возмутилась и потребовала объяснений: "Это было грубо". Журналисты оказались хитрее, настроив несколько камер в ее сторону еще до стартового свистка.

После победного матча Кнолль не сдерживала эмоций: "Где Бразилия?" Более того, сняла видео, потролив "cелесао" за забавное празднование голов в поединке против Южной Кореи. "По дороге домой танцуйте в стиле голубей", – немного высокомерия перед самым большим вызовом. Девушка обещает полностью обнажиться, если Хорватия выиграет Кубок мира. Скорее всего, большинство нейтральных фанатов в полуфинале ЧМ-2022 будут поддерживать не Лео Месси.

Ван Гал запалює на ЧС-2022: подолав рак, у 71 кличе на секс і жартує на межі фолу