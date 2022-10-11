Из-за травмы Луис Диас выбыл на срок от 6 до 8 недель.

Нападающий Ливерпуля и сборной Колумбии Луис Диас получил серьёзную травму в матче с Арсеналом (2:3). В понедельник игрок прошел сканирование, которое показало, что ему предстоит пропустить от 6 до 8 недель. Об этом информирует The Athletic.

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Таким образом, Диас пропустит следующие 10 матчей Ливерпуля до начала чемпионата мира в Катаре.

Единственная положительная новость заключается в том, что игроку не потребуется хирургическое вмешательство. Ожидается, что Диас успеет восстановиться к Boxing Day.

Напомним, что сборная Колумбии на ЧМ-2022 не попала.

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