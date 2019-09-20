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Клопп сравнил Челси и Боруссию Д

16:38 45 Читати українською
Клопп сравнил Челси и Боруссию Д
Юрген Клопп / ФК Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не пожалел комплиментов лондонскому Челси, с которым встретится в 6 туре АПЛ.

 

"Челси – это действительно замечательная команда, которая даже немного напоминает мне Боруссию Д под моим руководством несколько лет назад. Та команда была, пожалуй, даже моложе, чем "синие".

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Они приобрели Кристиана Пулишича этим летом. Я не уверен,касательно суммы, около 50-60 млн фунтов, и сейчас все игроки вокруг него имеют такую стоимость. Маунт, Абрахам, Хадсон-Одой – все они стоят по 60 млн фунтов.

Жоржиньо не так молод, но не так долго играет в чемпионате, а Канте выглядит так, что сможет здесь играть еще 20 лет", – цитирует Клоппа Sky Sports.

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