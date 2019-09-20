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Хадсон-Одой подписал новый контракт с Челси

06:30 6 Читати українською
Хадсон-Одой подписал новый контракт с Челси
Каллум Хадсон-Одой / ФК Челси

Вингер лондонского Челси Каллум Хадсон-Одой заключил новое соглашение с клубом.

Юный форвард "синих" решил продолжить сотрудничество с Челси, сообщает официальный сайт клуба.

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Хадсон-Одой поставил подпись под новым 5-летним контрактом. Теперь 18-летний англичанин может задержаться на Стэмфорд Бридж до лета 2024-го. В течение длительного времени вингера пыталась подписать мюнхенская Бавария, но чемпион Германии вышел из борьбы за игрока после полученной им травмы.

Каллум Хадсон-Одой дебютировал за Челси на профессиональном уровне в сезоне 2017/18. На данный момент в его активе 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

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Челси Челси Англия Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой
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