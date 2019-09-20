Клопп порівняв Челсі та Борусію Д

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не пошкодував компліментів лондонському Челсі, з яким зустрінеться у 6 турі АПЛ.

"Челсі – це дійсно чудова команда, яка навіть трохи нагадує мені Борусію Д під моїм керівництвом кілька років тому. Та команда була, мабуть, навіть молодшою, ніж "сині".

Хадсон-Одой підписав новий контракт із Челсі

Вони придбали Крістіана Пулішіча цього літа. Я не впевнений щодо суми, близько 50-60 млн фунтів, і зараз всі гравці навколо нього так коштують. Маунт, Абрахам, Хадсон-Одой – всі вони коштують по 60 млн фунтів.

Жоржінью не такий молодий, але не так довго грає в чемпіонаті, а Канте виглядає так, що зможе тут грати ще 20 років", – цитує Клоппа Sky Sports.

"Покоління емоджі": 10 молодих футболістів, які наступають на Європу – неочікувані імена серед зірочок за 100 млн євро