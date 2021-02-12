Ролик начинается с того, что Клопп в фирменном стиле кричит на футболистов. Не настоящих, правда, а на фигурки в настольном футболе. Партнерша его прерывает, протягивает Snickers и произносит слоган: "Алекс, ты не ты, когда голоден".

"Голодный" Юрген смачно кусает шоколадный батончик и мгновенно превращается обратно в свое "сытое" альтер эго – скромную женщину Алекс.

Отметим, что Клопп – очень популярная медийная личность в Германии. Компании активно привлекают его к рекламам. В последнее время тренер Ливерпуля появлялся на немецком ТВ с рекламой пива Erdinger и финансовой компании DVAG.

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