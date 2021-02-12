Клопп знявся в новій рекламі, де "перетворився" в жінку – кумедне відео
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп потрапив у рекламний ролик Snickers в Німеччині.
Ролик починається з того, що Клопп у фірмовому стилі кричить на футболістів. Не справжніх, щоправда, а на фігурок у настільному футболі. Партнерка його перериває, протягує Snickers і виголошує слоган: "Алекс, ти не ти, коли голодний".
"Голодний" Юрген смачно кусає шоколадний батончик і вмить перетворюється назад у своє "сите" альтер его – скромну жіночку Алекс.
Відзначимо, що Клопп – дуже популярна медійна особа в Німеччині. Компанії активно залучають його до реклам. Останнім часом тренер Ліверпуля з'являвся на німецькому ТБ з рекламою пива Erdinger та фінансової компанії DVAG.
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